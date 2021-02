CAMBIO AL VERTICE

ROMA Dopo 12 anni finisce l'era di Marcello Nicchi alla guida dell'Aia e inizia quella di Alfredo Trentalange. Gli arbitri voltano pagina e all'assemblea generale di ieri all'Hilton Rome Airport di Fiumicino, hanno eletto con il 60,3% (193 voti contro 125, 2 schede bianche) Trentalange come nuovo presidente dell'Associazione italiana arbitri per il quadriennio olimpico che terminerà nel 2024. Ex arbitro internazionale ed ex responsabile del settore tecnico arbitrale, il 57enne torinese si definisce come «la discontinuità» rispetto all'era Nicchi, già in carica da tre mandati consecutivi, e promette un'Aia fatta di «progettualità e innovazione» ma soprattutto fondata «su condivisione e trasparenza». Tra le proposte, quella del doppio tesseramento dei giovani.

Con lui, eletti vice presidente dell'Aia Duccio Baglioni, come componenti del comitato nazionale: Katia Senesi, Antonio Zappi (sconfitto da Nicchi nella tornata elettorale del 2016), Luca Marconi e Nicola Cavaccini. Il tutto al termine di una campagna elettorale che ha visto i due ex amici a confronto, non senza polemiche, ma sempre nell'ambito del fairplay. Tanto che le prime parole del nuovo numero uno degli arbitri sono state dedicate al presidente uscente: «Un grazie speciale a Marcello Nicchi - ha detto Trentalange - Mi ha insegnato molte più cose di quelle che ci siamo detti».

