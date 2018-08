CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARBITRIAnche in Francia e in Spagna adottano il Var, è il primo anno, in Italia e in Germania siamo al secondo ma adesso è polemica su come usarlo. Perchè il primo weekend stagionale in serie A evidenzia il cambio di direzione, chi è addetto al Var fa rivedere l'episodio all'arbitro solo in caso di errore evidente o di grave episodio non visto. E così Valeri non ha suggerito a Mariani di visionare il contatto fra Magnanelli e Asamoah, in Sassuolo-Inter, nè Massa avvisa Di Bello di rivalutare l'intervento di Iago Falque su Fazio, in...