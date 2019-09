Aragon, Vinales prova a spaventare super Marquez

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPLa questione può esser riassunta prendendo in prestito le parole di Danilo Petrucci al termine della prima giornata di prove libere: «Marquez? Non ha un singolo rivale. Siamo noi che siamo tutti contro di lui». Non bastasse, si potrebbe riportare quanto riferito da Fabio Quartararo, la stella nascente di questa stagione nella massima classe del motomondiale: «Dobbiamo pensare al nostro lavoro perché Marc in questo fine settimana sembra correre in un'altra categoria». Galeotto fu quell'1'46.869 stampato dal campione del mondo al...