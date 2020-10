APRIPISTA

MILANO Volvo e sicurezza. Un binomio inscindibile nell'immaginario dei consumatori e confermato dai fatti che evidenziano la sensibilità sociale di un costruttore pronto a rinunciare a sicuri ritorni economici per mettere e disposizione di tutti i risultati di 40 anni di ricerche sull'incidentalità stradale, piuttosto che la tecnologia delle cinture di sicurezza a tre punti inventate nel 1959 e capaci da allora secondo stime indipedenti di salvare 1,3 milioni di vite umane.

Logico quindi che la sicurezza nella fattispecie quella delle famiglie sia stata al centro di «A million more» (un altro milione di vite da salvare) che ha inaugurato il nuovo format dei Volvo talks, una serie di eventi culturali su temi di varia natura ospitati dall'accogliente Volvo Studio di Milano, il primo del genere che per l'occasione era collegato in diretta streaming con le analoghe strutture che ne hanno seguito l'esempio a Stoccolma, Varsavia, New York e Tokyo.

Dopo il primo round a distanza, incentrato sulle metodologie adottate nei vari Paesi per comunicare agli automobilisti l'importanza di utilizzare i seggiolini omologati e certificati per proteggere i passeggeri più piccoli, il dibattito in presenza si è orientato sulla situazione italiana con una tavola rotonda che ha sviscerato l'argomento sotto diversi aspetti: la relazione tra sicurezza e salute illustrata dall'anestesista-rianimatore dott. Federico Semeraro, l'atteggiamento femminile nei confronti di questo tema secondo un'indagine della rivista «Io donna» raccontata dalla direttrice Danda Santini, l'esame dei rischi potenzialmente connessi con l'elettrificazione delle auto da parte della prof. Federica Foiadelli, docente del Dipartimento di Energia al Politecnico di Milano e l'approfondimento sul progetto Icaro finalizzato a diffondere tra i giovani (a partire dai più piccoli) la cultura della sicurezza e che oggi, ribattezzato Icarus, è un benchmark a livello europeo.

In questo intervento il vice-questore Federica Deledda, dirigente della Polizia Stradale di Cremona, ha ricordato che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte nella fascia di età 15-24 anni, e che nel 2019 hanno complessivamente provocato 3.173 vittime e oltre 241.000 feriti. Numeri che, seppur in calo nell'ultimo decennio (-22,8 e -20,8% rispettivamente), configurano pur sempre un autentico bollettino di guerra.

IMPOPOLARI MA SAGGE

Una guerra che vede Volvo in prima linea, anche a costo ricorda il numero uno della filiale italiana Michele Crisci di decisioni che possono sembrare impopolari, come quella che da quest'anno impone a tutte le Volvo nuove di fabbrica un tetto di velocità di 180 km orari. In questo campo, il costruttore non teme le critiche. Neppure quelle del New York Times che nel 1986 bollò come «violazione dei diritti umani» l'obbligo delle cinture di sicurezza introdotto negli Usa. A conferma che quando si fa informazione la cantonata è sempre in agguato anche per le bandiere dell'autorevolezza.

