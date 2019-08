Aprilia, battuta a vuoto: «Siamo poco competitivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Due punti per Aleix Espargarò, nessuno per Andrea Iannone. Un magro bottino per il team Aprilia nel Gp d'Austria al Red Bull Ring, uno dei tracciati più ostici di tutto il campionato per il progetto italiano. Espargarò, dopo una buona partenza che lo aveva proiettato al limite della top-10, è rimasto coinvolto in una serie di contatti alla curva 3 che lo ha relegato in ultima posizione, da dove è risalito fino al 14/o posto. Un problema tecnico negli ultimi giri ha rallentato Iannone, che ha chiuso sedicesimo. «Nel fine settimana non...