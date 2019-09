Applausi per la festa del Bsc Rovigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASEBALL Piazza strapiena per il Bsc Rovigo e applausi a scena aperta per atleti e atlete e i Tanto par ridare. La Baseball night ha fatto 13: per il numero di edizioni dell'evento di marketing sportivo che mette in mostra il lavoro annuale della società sportiva rodigina e le iniziative che coinvolgono scuole, famiglie e associazioni intorno ai valori dello sport e della salute. Grandi mattatori della serata i Tanto par ridare: il binomio tra la manifestazione organizzata dal Baseball softball club Rovigo e il gruppo di cabaret è una...