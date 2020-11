Antonio Liviero

Tra rinvii in autunno, norme di sicurezza e partite a porte chiuse, il 6 Nazioni più anomalo della storia ha incoronato l'Inghilterra. Un risultato che sul piano tecnico ha una logica, al di là di quanto i Bianchi di Eddie Jones hanno mostrato nella sostanza all'Olimpico. Teniamo conto che essendo saltato il test con i Barbarians, non giocavano da 8 mesi e che hanno dovuto rinunciare a ben 9 giocatori di primissima fascia. Insomma, una squadra piuttosto abborracciata, ma sufficiente per vincere il Torneo e confermarsi un punto di riferimento mondiale dopo l'eliminazione dei favoritissimi All Blacks un anno fa nelle semifinali di Coppa del Mondo in Giappone.

Ma la novità, e la vincitrice morale del 6 Nazioni, è la giovane Francia di Galthié che dopo alcune stagioni di sofferenza ha chiuso con lo stesso numero di vittorie e gli stessi punti dell'Inghilterra. Un tempo, quando il professionismo non obbligava ad assegnare trofei sponsorizzati, il suo piazzamento sarebbe stato considerato a tutti gli effetti una vittoria ex aequo. Invece il regolamento moderno ha introdotto la differenza punti. In caso di parità sarebbe forse meglio tenere conto dello scontro diretto prima che dello scarto tra punti fatti e subiti: e quest'anno a Parigi la Francia ha sconfitto l'Inghilterra 24-17.

Ma al di là del titolo e del tesoretto in palio, quel che conta è che i Galletti stiano tornando agli antichi splendori. «Volevamo vincere delle partite e ne abbiamo vinte 5 su 6, abbiamo dato 35 punti all'Irlanda, una squadra che domina la scena mondiale e che nelle ultimo 9 gare ci aveva battuto 8 volte. Ma questo è solo l'inizio della storia» ha assicurato Fabien Galthié.

Il tecnico ha ringiovanito abbondantemente la rosa (24 anni l'età meta), convocando ragazzi di qualità, dalla mentalità vincente maturata nelle categorie giovanili oltre che nei club e che non conoscono l'abitudine alla sconfitta. Questa Francia gioca con freschezza, entusiasmo, velocità, voglia. È forte fisicamente, esplosiva. Non è solo la classe di Dupont e Ntamack. Fikou è una miscela atomica di forza e tecnica, contro l'Irlanda è stato tra i migliori da ala, ma da centro è devastante. Alldritt ha dispensato 24 placcaggi ed è stato mostruoso nei punti d'impatto, Le Roux è un seconda linea onnipresente, che svolge alla perfezione il lavoro sporco.

Galthié è un tecnico che studia molto, a volte dicono che stressi un po' i giocatori, ma sta rivoluzionando l'ambiente e i metodi di allenamento. L'ultimo prima della partita, per dire, non è una semplice rifinitura, ma si svolge ad alta intensità, con opposizione reale. Dura poco. Ma quanto basta, secondo il tecnico, perché il cervello registri quello che gli si chiede di fare. Qualità sì. Ma vuole anche una conquista di ferro e una difesa intrattabile. Per ora i Bleus sono decisamente meglio in attacco che in difesa. Sono immaturi e incostanti. Scontano tanti peccati di gioventù. Mancano di rigore e disciplina. Non brillano nella gestione della partita. Ma proprio per questo i margini di miglioramento sono enormi. Gli insegnamenti del guru della difesa Shaun Edwards hanno bisogno di una stagione normale per essere assimilati. Durante la crisi la Francia è stata spesso snobbata, anche da noi, trattata alla stregua di una potenza di seconda fascia. Dimenticando che per chi ha un movimento profondo come il suo, le crisi sono passeggere. I guai veri sono di chi non ha una base larga.

