Antonio Liviero

Siamo nel pieno di una stagione surreale. Tra contagi, rinvii, assenza di pubblico, classifiche falsate, difficoltà di trovare il passo, le attenuanti si sprecano. Difficile in questo contesto dare giudizi. Però, fatta questa debita premessa, bisogna dire che il derby italiano di Pro14 ha lasciato più perplessità che note liete. E la cosa è davvero preoccupante a un mese dal Sei Nazioni, torneo che vede l'Italia senza vittorie ormai da un lustro. Un quadro aggravato dalla sofferenza di un Benetton capace di un solo successo (per quanto prestigioso), in Challenge Cup sul campo dello Stade Français. Da Monigo non sono arrivati spunti individuali né collettivi che autorizzino a pensare a un cambio di marcia degli azzurri. L'intensità, il ritmo, le idee, l'organizzazione, la qualità, non sono state all'altezza di quanto si vede all'estero.

L'unico aspetto confortante riguarda l'uso strategico del maul da parte delle Zebre: un'idea semplice, diretta e pratica di gioco che ha fruttato due mete. Un piano preparato nei dettagli. Gli emiliani hanno utilizzato il raggruppamento penetrante come piattaforma attorno a cui costruire le proprie manovre non solo in attacco. Piccolo esempio dopo 10 minuti: le Zebre lanciano una touche a due in difesa, dunque con forte densità di giocatori sulla larghezza del campo. Conquistano il lancio senza problemi e inseriscono subito 2 giocatori per costituire un mini-maul con un 4-1 iniziale nel rapporto numerico. Quando i trevigiani cercano di fermarne l'avanzata è tardi, perché la biga zebrata è ormai in avanzamento è ottiene il calcio di punizione per un'entrata laterale. Vanno così a giocare nel campo dei Leoni col minimo dispendio di energie. Sono stati poi bravi a neutralizzare tutte le sfide lanciate in touche dal Benetton: a sporcarne (o scipparne) i lanci, a impedire che il maul biancoverde si strutturasse ermeticamente. Va sottolineato che questa forma di gioco è tradizionalmente utilizzata in modo redditizio anche dal Benetton, come dimostrano le numerose mete di Faiva. Ma l'assenza dello stesso tallonatore (oltre che di uomini da maul come Steyn) ha creato difficoltà già a partire dai lanci, sabato molto lacunosi. Più in generale va dato merito all'approccio alla partita, scaltro e pratico della franchigia emiliana. Nell'azione successiva all'espulsione temporanea di Pettinelli, il carrettino scarica Bigi oltre la linea di meta; nella prima azione dopo il giallo a Giammarioli anche il Benetton cerca di sfondare col maul ma perde il lancio. Nei 10' di superiorità numerica le Zebre portano a casa 12 punti, il Benetton 7. I trevigiani destinano con leggerezza punti sicuri dalla piazzola verso una incerta rimessa laterale, le Zebre nel finale invece piazzano e chiudono la partita. Dettagli che fanno la differenza. Alla fine dei conti a parità di mete (2-2) sono decisivi proprio i piazzai. In mancanza di altro l'Italia deve accontentarsi. C'è da chiedersi se il ct Smith ne prenderà atto, raccogliendo e valorizzando il poco che passa il convento in questo momento o cercherà di battere strade che le franchigie dimostrano di avere difficoltà a percorrere. Di fronte a difese iperblindate, il maul è un mezzo sempre più diffuso a livello internazionale per rompere gli equilibri, specie in situazioni di grande equilibrio o di difficoltà.

Del resto quella che fino alla scorsa stagione era la franchigia di punta sia per risultati che per il gioco, è in preda a un allarmante smarrimento. Lento e poco reattivo, il Benetton non è mai stato un minuto in vantaggio. Incapace di prendere in mano la partita e di dare una sterzata. Le direttrici sulle quali aveva impostato il proprio lavoro Crowley all'inizio del proprio corso, sembrano evaporate. L'impressione è che in Ghirada serva una profonda riflessione che vada al di là di un possibile riscatto nel derby di ritorno.

