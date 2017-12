CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonio Liviero Si temeva che l'addio di Dan Carter alla maglia degli All Blacks avrebbe lasciato un vuoto. Invece ecco Beauden Barrett incantare il mondo e ricevere per la seconda stagione di fila il pallone d'oro. Niente male per un'apertura di 26 anni maturata relativamente tardi ad alto livello. Barrett fa tutto con naturalezza. Si diceva che difettasse di precisione nei calci piazzati. Ma ci si è messo di buzzo buono ed ora è molto più a suo agio.Non è per questo comunque che Steve Hansen gli ha affidato le chiavi del gioco. Il fatto...