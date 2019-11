CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio LivieroSi intonino i peana per il Sudafrica tricampione del Mondo. Tre vittorie in altrettanti finali. Agatha Christie diceva che tre indizi fanno una prova. Tutti d'accordo, credo. Ma una prova di che cosa? Non della grandezza (innegabile) di una nazione fatta di rugby e per il rugby, perchè una affermazione del genere non ha certo bisogno di prove. Il quotidiano francese l'Equipe, che ha dedicato la prima pagina al trionfo degli Springboks, dà un suggerimento nel titolo: Una nazione, un destino parafrasi dello slogan di Mandela...