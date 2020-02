Antonio Liviero

Senza meta e ormai senza più sogni. Non è solo la Nazionale a dover ritrovare urgentemente un'identità. Ma prima ancora è il rugby italiano ad aver bisogno di ossigeno. Di nuove energie e speranze per provare a togliersi dalla palude.

La sconfitta avvilente di sabato all'Olimpico contro la Scozia non aggiunge nulla di nuovo a un quadro già chiaro. D'accordo, gli zero punti segnati fanno effetto. Sono un sintono. Perché a zero l'Italia del malcapitato ct Franco Smith si era fermata già nella partita d'esordio a Cardiff. Ma se anche fosse entrata la punizione di Allan respinta dal palo, o i punti fossero stati 6, sarebbe cambiato qualcosa?

Purtroppo, ripetere che siamo all'inizio di un processo di rinnovamento lungo è diventato un ritornello imbarazzante. Una nazionale è il frutto del movimento. Ovunque. Ma in Italia, in certi momenti, si è arrivati a pensare addirittuta il contrario. Eppure è noto che siamo stati ammessi nel Sei Nazioni anche per motivi politici (il voto al Galles per l'organizzazione della Coppa del mondo che fece infuriare i nostri vecchi alleati australiani, i primi a concederci l'onore di un test match con l'emisfero australe) e sulla spinta di interessi economici (incassi, mercati, sponsor), non solo grazie alla crescita dei nostri club e al pugno di vittorie prestigiose della squadra di Coste. Certo c'erano giocatori talentuosi ma c'era anche un sistema professionistico ante-litteram, fondato sulle borse di studio e su due superclub (Milano e Treviso) in cui si concentrava gran parte degli azzurri. Lo sviluppo vero del movimento era ancora tutto da compiere, però. Come? Allargando la base dei praticanti, progettando una formazione di qualità per tutti, rafforzando le società per costruire attorno ad esse dei poli di attrazione capillari sul territorio, con nuovi stadi e pubblico. Puntando sul campionato. Quello sviluppo, come sappiamo, non è mai stato davvero realizzato. Si è scelta una strada verticistica investendo i ricchi proventi del 6 Nazione su poche strutture: le accademie federali, le nazionali, le franchigie. Un sistema, se gestito bene, utile a ottimizzare la realtà esistente. Come hanno fatto altre federazioni. Non è che le scelte fatte fossero sbagliate in sé. È che non erano funzionali a colmare il divario con le nazioni forti dove allo stadio a vedere il grande rugby la gente ci va tutte le settimane non tre volte all'anno quando gioca la Nazionale. E per farlo non deve affrontare trasferte di centinaia di chilometri.

Guardiamo i cugini francesi: stanno uscendo dalla loro crisi, certo grazie anche ai centri federali. Ma dietro hanno la spinta di un movimento imponente, con il quadruplo dei nostri praticanti. Ci sono club magari spesso in conflitto con la federazione, ma utili a far crescere il rugby e pungolo costante per il buon governo del sistema.

In Italia è il momento di ammettere la realtà e di assumersi, ad ogni livello, le responsabilità di quanto accaduto. Perché, senza buttare quello che di buono c'è, il rugby italiano va ripensato e rifondato. Nel Sei Nazioni, nel salotto d'Europa, non si entra solo con la Nazionale. Ci si va insieme con i club, con i praticanti, con gli arbitri, con la tradizione, con il pubblico degli stadi di provincia. E l'Italia questo non lo ha ancora fatto.

