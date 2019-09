CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio LivieroPacco. La migliore Italia di sempre, promessa a più riprese dal ct Conor O'Shea, non si è presentata alla partita d'esordio della Coppa del Mondo. Per ora è solo la più assente. Nel senso che contro la Namibia si sono visti in campo dei corpi che indossavano la maglia italiana. Ma sotto la casacca e nella testa, poca determinazione e ancor meno lucidità.Partita degli orrori più ancora che degli errori, contro un avversario di scarsissima consistenza. Partita del tutto inutile. Da tornarsene a letto alla fine del primo...