Non c'è tempo per Franco Smith di incidere sull'Italia prima dell'esordio nel 6 Nazioni. Sarebbe saggio appoggiarsi con decisione alle strutture delle franchigie e cercare di costruire un gioco semplice, il più possibile efficace. E concentrarsi su alcuni settori chiave.

Intanto serve una conquista solida che frutti palloni di qualità e un certo numero di punizioni. La rimessa laterale sembra avere i saltatori e gli automatismi sufficienti, diverse incertezze riguardano, invece, il cantiere della mischia ordinata: Ferrari, il più forte e il più rodato pilone destro del dopo Castrogiovanni, in fase di rientro da un infortunio, da tempo ha smarrito lo smalto dei giorni migliori. E promettenti prime linee come Riccioni, Fischetti o Zilocchi hanno bisogno di proseguire un corretto processo di maturazione che, per quanto accelerato, richiederà del tempo. Inoltre non c'è al momento un tallonatore che si avvicini allo standard garantito da Ghiraldini.

Ci sono poi le due D: difesa e disciplina, che sono strettamente interdipendenti. Nel rugby attuale il sistema di opposizione ha acquisito un'importanza enorme. Tanto è vero che specialisti come Shaun Edwards, passato dal Galles alla Francia, godono ormai di un rispetto di poco inferiore a quello dei capi allenatori. Difesa non vuole più dire fermare gli attaccanti, ma dominarli. Placcare subendo l'impatto è rischioso. Il sistema di opposizione oggi risponde al fondamentale dell'avanzamento (più o meno rapido, più o meno profondo), chiude gli spazi, occupa il campo, costringe a indietreggiare palla in mano. E a restituirla sotto pressione. Non si tratta più solo di difesa rovesciata e di rush defence ma piuttosto di sistemi multiformi di volta in volta adattati alle caratteristiche dei giocatori. La prima linea difensiva è composta spesso di 13 giocatori, con un paio incaricati della copertura profonda: l'estremo e l'apertura, o l'ala lato chiuso. E ciò comporta la scelta di aperture abili nel gioco aereo.

Ed è chiaro che simili automatismi vadano allenati costantemente nei minimi dettagli, richiedano competenze e una grossa mole di lavoro. Ad esempio il placcaggio a due a incrociare, molto efficace vicino alla ruck, può ottenere punizioni e recuperi della palla. Ma comporta rischi notevoli. Il difensore esterno che esce dalla linea con una corsa diagonale per placcare lateralmente il portatore della palla e metterlo di fronte a un compagno pronto a contendergli il possesso o a costringerlo al fallo, deve muoversi con un sincronismo perfetto rispetto sia agli avversari (va individuato in anticipo chi sfiderà la difesa) che al primo compagno schierato all'interno che deve incrociare alle sue spalle per coprire il canale lasciato libero. Ma se il placcatore sbaglia l'intervento o è in ritardo si crea un buco pericoloso sulla linea.

Anche la difesa sui maul penetranti, sempre più frequenti, è fondamentale e, per dire, va plasmata in modo molto specifico: destrutturare il raggruppamento navigando al suo interno non è sempre facile. Può essere più produttivo lasciare che il maul avanzi per intervenire al momento in cui disassa, cercando di impedire la liberazione della palla dopo essere finiti nel campo avversario per effetto del movimento di rotazione del pack.

Insomma, costruire un gioco a bassa complessità può essere utile, ma non sempre facile. Ammesso che ci sia una chiara visione strategica non ci sono scorciatoie al lavoro, alle competenze, alla qualità e alla quantità dei giocatori.

