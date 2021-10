Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Antonio LivieroNiente grande slam. All'ultima giornata i soliti Springboks hanno rovinato la festa agli All Blacks (31-29) che avevano messo in cassaforte il Championship, correndo molti rischi, già la settimana prima contro gli stessi sudafricani. Quella andata in scena in Australia, al riparo dalle quarantene anti-covid, è stata la sfida 101 tra le due storiche rivali. La Nuova Zelanda ne ha vinte appena 60, e già questo dato offre un...