CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonio Liviero Morire a 18 anni giocando a rugby è una cosa terribile e assurda. Può essere un caso, e ciò non ne diminuisce la gravità. Se però i casi sono tre, tutti concentrati in una nazione nell'arco di un anno, allora non si può parlare di circostanze fortuite. Tre indizi, si sa, fanno una prova. Ed è così che la Francia colpita da tre lutti in pochi mesi si è trovata sotto la pressione di una comprensibile tempesta mediatica. A far scattare l'allarme sulla pericolosità del Rambo rugby del Duemila è stata la morte di Nicola...