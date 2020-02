Antonio Liviero



Ma allora quella luce in fondo al tunnel che l'ex ct O'Shea giurava di vedere, che cos'era? Traveggole? Fumo per facili creduloni? Oppure un problema di prospettiva: lo spiraglio lo vedeva davvero il buon Conor ma non si rendeva conto che quel puntino luminoso diventava sempre più piccolo, che l'uscita si allontanava anziché avvicinarsi. Fino al buio completo. L'esordio degli azzurri nel 6 Nazioni è compatibile con la terza ipotesi. E non c'è da illudersi sul domani, visto l'exploit della nuova Francia che ieri ha stordito l'Inghilterra e domenica ci aspetta a Parigi.

La disfatta di Cardiff non ha nulla di episodico. Viene la lontano. L'Italia non ha segnato neppure un punto e ne ha incassati 42. Ma nella precedente partita, ai Mondiali col Sudafrica, non è che fosse andata meglio: 49-3. Scarti simili, difficoltà identiche. Era chiaro che con queste premesse, aggravate dalla nomina di un ct ad interim, e di conseguenza debole, l'Italia avrebbe rischiato di affrontare il 6 Nazioni drammatico della sua storia. La situazione è grave e non da oggi. La profondità della rosa tanto decantata da O'Shea e dai vertici Fir non c'è. E non è questione di numero di ricambi, perché è chiaro che qualcuno da mandare in campo si trova sempre. La profondità dipende dalla qualità. Contro il Galles, Smith ha potuto schierare una squadra fatta di molti giocatori fuori forma, con pochi minuti nelle gambe, rientranti da infortuni o periodi di inattività agonistica più o meno lunghi(Budd, Zanni, Negri, lo stesso Polledri, Braley, Bellini, Sarto), inesperti (Cannone, Zilocchi, Fischetti) o completamente fuori ruolo (Lazzaroni). Se ci fosse profondità l'utilizzo di più di qualcuno sarebbe stato rinviato.

Scarseggia poi l'esperienza in mischia, con buchi vistosi in seconda linea dove anche Ruzza, uno dei nostri migliori talenti, è fresco di infortunio. Per capire cosa si intenda per una squadra in forma e in salute fisica, basta confrontare l'Italia di Cardiff alla Scozia tosta ed entusiasta di Dublino. E a proposito di profondità: i gioielli azzurri della terza linea, Polledri-Steyn-Negri che alimentano le nostre speranze sono tutti formati nei settori giovanili stranieri.

Chiaro che a Smith, in queste condizioni e con così poco tempo a disposizione, non si possono chiedere miracoli. Ai ct, compresi quelli che verranno, si chiede intanto di risparmiarci le frottole per giustificare il loro stipendio. Brunel arrivò addirittura a dire che l'Italia nel giro di due anni sarebbe stata in grado di puntare alla vittoria del 6 Nazioni e di entrare tra le prime 6 del ranking mondiale. Ma di chi parlava?

A Smith si chiede piuttosto un gioco semplice, a bassa complessità. Abbiamo bisogno più dello Smith pratico che ha portato il Benetton al settimo posto in Celtic, che di quello che allenava i trequarti degli Springboks battuti a Firenze. E dopo 23 sconfitte consecutive, qualcuno in Fir dovrebbe spiegargli che la strada degli attacchi largo-largo l'ha già percorsa infaustamente il suo predecessore. Per parafrasare un famoso allenatore di calcio, faccia l'uva col vino che ha. Adesso occorre rialzare la testa, non importa come, se segnando con il maul, piuttosto che di intercetto o con un assist al piede. Troppi ct sono venuti a spiegarci che perdevano ma giocavano bene, che il futuro era garantito. Sono passati 20 anni. Eccolo il futuro che garantivano. Il tempo delle sconfitte onorevoli è finito. Ora ci restano solo le sconfitte. E pesanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA