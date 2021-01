Antonio Liviero

Le Zebre spodestano Treviso e ribaltano le gerarchie. Gli emiliani si sono aggiudicati entrambi i derby di Pro14. Non accadeva dal 2015. Ma non si tratta solo di questo. Le vittorie sugli Ospreys e, in Challenge Cup, sul Brive, il pari con il Bayonne, per quanto poco, rappresentano il meglio della magrissima stagione in terra italica. Con tre successi hanno lasciato alle spalle, nel gruppo A, un Glasgow in crisi e tallonano il Newport a una lunghezza. Vero che sia gli scozzesi che i gallesi hanno una partita in meno, però la squadra di Bradley dà segni di vita, ancorata a un gioco pragmatico e all'organizzazione degli avanti. I bilanci, certo, sono prematuri ma, intanto, a metà stagione le Zebre sono più o meno dove erano l'anno scorso alla fine: 3 vittorie e un pari.

Purtroppo non sono numeri sui quali il rugby italiano possa nutrire chissà quali speranze. Anche perché la crescita delle Zebre è anche il riflesso di una crisi nerissima e preoccupante della franchigia faro, il Benetton. Pochi se lo sarebbero aspettato dopo l'entusiasmante stagione 2018-19, quando i trevigiani approdarono ai quarti e furono battuti di un niente dal Munster a Limerick. Ripetersi è stato più difficile del previsto. Nella scorsa stagione i Leoni si sono dovuti accontentare del quinto posto ma pur sempre con 6 vittorie e un pari. Quest'anno sono drammaticamente a zero vittorie. Quattro punti in classifica, tutti grazie ai bonus.

C'è qualcosa di inquietante in questo rendimento non tanto per le sorti di Treviso, una realtà modello che sicuramente troverà le energie per rilanciarsi, ma per la Nazionale che non può permettersi di perdere la spinta del suo club di punta se vuole sperare di togliersi dal museo dei cucchiai di legno.

Rispetto al derby di andata la reazione si è vista. La squadra è stata più intraprendente, ha tenuto il pallino del gioco in mano tranne che nei minuti finali dei due tempi. Ma è proprio questo a fare impressione: un Benetton che non riesce a concretizzare a dovere il lavoro fatto, che non ce la fa a dare la svolta alla partita non è il Benetton. In altri tempi sarebbero bastati il carattere e i valori umani del gruppo per uscire dal Lanfranchi con una vittoria. Forse è vero che è venuta meno la fiducia tra i giocatori. Però la situazione non può dipendere solo da questo. Il derby di Parma, per quanto migliore di quello d'andata, conferma l'urgenza di una riflessione profonda sugli sviluppi di un ciclo e sul rendimento decisamente sotto tono di alcuni stranieri chiave, così come va esaminata con attenzione la natura dell'alto numero di infortuni.

Al di là delle motivazioni e della preparazione, sul piano tecnico affiora un'enorme difficoltà nei punti d'impatto che non può essere catalogata genericamente alla voce indisciplina. Solo nel primo tempo il Benetton ha perso cinque possessi capitali in situazioni d'attacco favorevoli. Una serie di tenuti e trasmissioni difettose riconducibili alla lentezza e all'organizzazione dei sostegni, alla precisione delle linee di corsa, alla comunicazione tra i giocatori, alla capacità di muoversi insieme. Spesso si è prodotto uno scollamento tra il portatore della palla e i compagni nel quale si è inserita in modo efficace la difesa zebrata. Avanzare sull'impatto, andare oltre la linea del vantaggio, imporre la pressione è risaputo che riduce la propria fallosità e aumenta, per contro, quella dell'avversario. Per farlo serve forza fisica, ma anche rigore tattico, precisione, capacità di lettura per stabilire sul momento quando entrare o meno in una ruck. Nel rugby di oggi, tempestato da una miriadi di placcaggi, sono elementi imprescindibili per poter stare nell'alto livello. È urgente entrare in modalità test-match.

