CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonio LivieroLe finali hanno le loro logiche. Spesso non fanno rima con spettacolo. Dunque neppure con circolazione della palla, se per spettacolo si intende, banalmente, il gioco di passaggi. È così sotto quasi tutte le latitudini, da sempre. L'importanza del risultato, l'attesa spasmodica, la pressione e la tensione sono tali che si rischia poco e, se lo si fa, sono le difese a diventare padrone.Le squadre che praticano il gioco di movimento raramente riescono a farlo bene in una finale. Durante la stagione regolare è diverso. Basti...