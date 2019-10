CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonio LivieroLe due più accreditate rivali degli All Blacks si sfideranno sabato a Yokohama per il titolo Mondiale. All'Inghilterra, che ha eliminato proprio i campioni in carica neozelandesi, si è aggiunto ieri il Sudafrica che di strettissima misura ha piegato il Galles (19-16). Sarà quindi un confronto tra emisferi Nord e Sud ad assegnare la Coppa del Mondo in Giappone. Gli Springboks sono in finale per la terza volta e finora hanno sempre vinto. Nel 2007, in Francia, hanno battuto proprio l'Inghilterra e sulla panchina sudafricana,...