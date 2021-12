Antonio Liviero

La parola chiave è multilateralità. Lo sviluppo armonico e il successo di un atleta dipendono dalla ricchezza delle esperienze motorie compiute entro i 12 anni. Dopo è tardi per creare la stoffa, quelle capacità coordinative e di destrezza che presiedono alla possibilità di esprimere in età adulta competenze tecniche evolute. Nei Paesi di grande tradizione sportiva, a cominciare da quelli anglosassoni, ci pensa la scuola all'alfabeto motorio. In Italia purtroppo le cose vanno diversamente. Dopo i tanti appelli, in particolare del presidente del Coni Giovanni Malagò e della stessa Valentina Vezzali, che alla cerimonia dei Collari d'oro ha ricordato come «sport e scuola debbano andare a braccetto», è stato inserito nella Legge di Bilancio, approvata al Senato alla vigilia di Natale, l'emendamento che prevede l'insegnante di educazione fisica alle elementari. Un passo importante. Però il finanziamento è molto incerto e i tempi restano lunghi per un vero cambiamento. In un secondo tempo bisognerà valutare il numero di ore e i contenuti didattici. Ci sono delle resistenze. Insomma, è ancora dura.

Ad aggravare la situazione italiana si aggiunge l'unilateralità delle esperienze extra scolastiche, che deriva dalla monocultura sportiva: una sola disciplina, iniziata sempre prima (i 5 anni sono ormai la norma). Ciò comporta quasi sempre la ripetizione di gesti stereotipati propri dello sport scelto, che alla lunga creano delle barriere motorie alla crescita. Il contrario della multilateralità.

Che fare in attesa di una riforma scolastica che avrebbe del miracoloso? La federazione e le società dovrebbero prendere atto di questa anomalia italiana, cercando intanto i correttivi al proprio interno. So di tecnici molto preparati che possono integrare con esercizi multilaterali gli allenamenti tradizionali. Ma sono pochi e avrebbero bisogno di occupare più di una seduta settimanale per provare a ridurre il divario rispetto alle potenze rugbistiche. Un'altra strada è la multidisciplinarietà: praticare più di uno sport nel corso dell'anno, a partire dal proprio, ovviamente, che potrebbe occupare 5-6 mesi soltanto per lasciare ampio spazio, ad esempio, a tornei di calcio e di basket, alla pratica (vera) di atletica, ginnastica artistica e judo. E ciò attraverso vari strumenti: accordi bilaterali tra federazioni (il problema non è solo del rugby), la costituzione di polisportive in seno alla Fir, il cui spirito tra le varie sezioni dovrebbe essere improntato alla stretta collaborazione in modo da poter organizzare stagioni omogenee su scala regionale o interregionale. Per fare un esempio, Monti-Petrarca nell'età della scuola primaria si potrebbe giocare prima a basket, poi a rugby, quindi a calcio e su una pista di atletica. E le discipline potrebbero variare tra le under 7, 9 e 11. Il modello andrebbe accompagnato da consistenti incentivi economici (la Fir ha appena stanziato 4 milioni per l'attività di base) oltre che sostenuto sul piano dell'informazione e dei valori educativi: una proposta multidisciplinare e multilaterale, spiegata a dovere, avrebbe un forte appeal su tante famiglie, anche lontane dal rugby, interessate a una sana crescita dei figli più che alla nascita di campioncini precoci con tutto il malcostume che gli va ormai dietro. Utopia? Può darsi. Ma il rischio, per uno sport strutturato come il rugby, sarebbe un perenne cucchiaio di legno. Vale la pena di cominciare almeno a discuterne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA