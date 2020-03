Antonio Liviero

La necessità, mai così evidente, di una rifondazione del rugby italiano richiederebbe prima di tutto una lucida analisi storica. E non tanto perché, come ricordava Cicerone, Non sapere che cosa sia accaduto prima della nostra nascita, sarebbe per noi come restare bambini, ma perché per guidare nell'autostrada caotica in cui si è infilato il rugby di alto livello, tra autotreni ringhianti e fuoriserie che sfrecciano a velocità pazzesca, è fondamentale tenere d'occhio lo specchietto retrovisore, cioè almeno il passato recente, per capire che manovre fare, a quale velocità procedere e quando accelerare, a condizione, è ovvio, che si sia imboccata la direzione giusta.

A questo proposito ci soccorre il prezioso intervento a quattro mani di Luciano Ravagnani e Gianluca Barca per il convegno Storia e attualità del rugby nel contesto veneto e internazionale organizzato a Treviso dalla Fondazione Benetton. Chi vi cercasse una ricostruzione puntuale delle cronache sportive e dei personaggi che hanno animato l'epopea della palla ovale veneta a partire dal secondo dopoguerra, vi rimarrebbe deluso. Quella materia va ricercata nei libri. Il testo di Ravagnani e Barca ha invece il pregio della sintesi analitica che, senza offrire conclusioni rigide, presenta spunti di riflessione stimolanti.

Dallo studio, ad esempio, emerge con chiarezza come lo sviluppo dei famosi 100 chilometri più rugbistici d'Italia, da Rovigo a Treviso, via Padova, sia parte fondamentale, assieme a Parma, della trasformazione e della crescita avvenuta a partire dagli anni Cinquanta, per effetto della spinta vitale «della provincia che spazza via le grandi città». Le dinamiche sociali vengono esaminate criticamente per concludere, attraverso anche una comparazione con gli altri paesi, che il rugby mette radici in diversi ambienti, da quelli rurali del sud ovest della Francia, alle valli minerarie gallesi, ai club di impronta aristocratica o studentesca. Quanto al Veneto nella specifico ha potuto molto il campanile e il dinamismo economico.

Ma se un comune denominatore si può individuare, sotto tutte le latitudini, riguarda quell'incredibile incubatore di sviluppo e passione che è stata la provincia, con un forte radicamento attorno ai club. Sociologicamente si può anche intuire il perché: la qualità e la facilità delle relazioni, il senso più forte di comunità, il collante identitario, i canali diretti di trasmissione della tradizione e di inculturazione, costituiscono una sorta di liquido amniotico per uno sport collettivo di lotta fisica che si nutre molto di componenti psicologiche e temperamentali. In una grande città è, evidentemente, tutto più dispersivo e complicato.

Ed emerge con altrettanta chiarezza come con l'avvento del professionismo, l'ingresso nel 6 Nazioni (nel 2000) e l'istituzione di due franchigie (2011), il campionato dei club, anziché subire l'attesa accelerazione, perda, paradossalmente, di importanza, valore tecnico e visibilità. Il pubblico dei derby veneti, quello delle sfide di vertice con L'Aquila, terra di grandi tradizioni e cultura rugbistica, evapora. La spinta della provincia (Treviso a parte) si affievolisce, senza per contro un risveglio delle grandi città. È come se il rugby italiano si fosse privato delle basi e della linfa vitale, proprio nel momento di maggior bisogno. Se e come la spinta della provincia e il ruolo dei club possano essere recuperati sarà uno dei grandi temi che dovrà affrontare il nuovo governo della Fir.

