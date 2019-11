CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio LivieroLa Fir vuole rinviare al nuovo consiglio federale, quello che uscirà tra un anno dalle elezioni, ogni decisione sulla richiesta del Petrarca di entrare in Pro14. I posti per le italiane sono due. Uno è saldamente occupato dal Benetton Treviso che esprime una leadership incontestabile, l'altro dalla franchigia federale delle Zebre. Ed è chiaro, pur non citandoli mai nella sua istanza, che il posto a cui il Petrarca aspira è proprio quello degli emiliani.Apparentemente la decisione del presidente Gavazzi di non impegnare il...