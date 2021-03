Antonio Liviero

La commozione nelle parole di Franco Smith rivela tutta la sofferenza, emotiva oltre che tecnica, di questo difficilissimo momento dell'Italia. Difficile non solo perché continua perdere, ma per come lo fa. Da quattro partite subisce 40-50 punti. La Scozia, prossimo avversario degli azzurri a Edimburgo, ieri piegata dall'Irlanda con un piazzato di Sexton al 77' (24-27), ne ha incassati 58 in 3 gare. Ha più problemi in attacco: 59 punti fatti contro i 45 dell'Italia, nonostante Townsend ponga molta enfasi nel gioco di passaggi. Però la difesa la tiene a galla. E 11 punti le sono bastati per l'exploit di Twickenham.

Certo gli azzurri devono far fronte a una situazione più che altro da psicoterapia. Però qualche considerazione tattica la Scozia ci aiuta a farla. Priorità alla difesa, dunque. E questo, in tempi di crisi, dovrebbe valere sia per la Nazionale che per la didattica di accademie e settori giovanili.

Anche dal Galles c'è umilmente da imparare. Pur essendo l'unica squadra in corsa per il grande slam, i Dragoni non esprimono nulla di straordinario. Hanno vinto due partite anche grazie all'uomo in più e con l'Inghilterra sono stati aiutati da un paio decisioni arbitrali insolite. Però sono organizzati, compatti, coerenti, hanno un'idea di gioco con riferimenti comuni chiari e semplici. Il ct Pivac, che è un maestro del rugby di movimento, dopo le 7 imbarcate della scorsa stagione su 10 partite, non si cura più dello stile, ma bada piuttosto al sodo. Ha focalizzato l'attenzione sui fondamentali, àncora di salvezza per chiunque nei momenti di tempesta. Punta sul combattimento, sulla pressione, sulla difesa, sul gioco al piede più che alla mano. Contro l'Inghilterra ha fatto pari nei passaggi ma ha calciato molto di più (46 volte contro 29). Sa bene che il suo Galles ha enormi margini di miglioramento. Intanto lo ha rimesso in carreggiata e ciò aiuta.

Chiaro che va tenuto conto della differenza delle risorse a disposizione. Ma sarebbe utile farlo anche per l'approccio tattico. L'Italia invece, da come cura certi dettagli del gioco davanti alla difesa, dà l'idea di mettersi delle pressioni inutilmente ambiziose, col risultato di avere una tavola ben apparecchiata ma di bruciare regolarmente l'arrosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

