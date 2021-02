Antonio Liviero

L'Italia ha vissuto a Twickenham un pomeriggio un po' meno traumatico di quello d'esordio all'Olimpico. Contro l'Inghilterra una meta in meno al passivo e una in più all'attivo rispetto alla sfida con la Francia. Ma sono discorsi di chi davvero si accontenta di poco. Che calcola i progressi nell'ordine dello zero-zero virgola. Non va bene questa piccola retorica di bottega per una situazione drammatica come quella del rugby italiano.

Certo qualche passo avanti c'è stato e ci mancherebbe. L'avversario era piuttosto abborracciato, alla ricerca di minutaggio: per rodare meccanismi arrugginiti e soprattutto per il blocco dei Saracens, retrocessi in seconda divisione dopo lo scandalo del salary cap e a corto di partite a causa della pandemia. Quella che gli azzurri si sono trovati di fronte è stata un'Inghilterra pasticciona, a basso ritmo, senza intensità, discontinua, pur dall'alto della sua classe immensa. Tutt'altro con la bava alla bocca per l'onta rimediata contro la Scozia, ma consapevole del cammino da compiere per rimettersi nei binari. Insomma si è accontenta. E anche gli azzurri lo hanno, più o meno inconsciamente, fatto. In altri tempi la pur limitata Italia dei Parisse e dei Castrogiovanni, o prima ancora dei Troncon e dei Dominguez, si sarebbe avventata, cercando di approfittare della situazione. Invece la giovane Italia è stata capace solo di dare qualche segno di vitalità ed evitare una disfatta ancora più grave di quella subita contro i Bleus.

In avvio di ripresa, sul 27-11, ha regalato due mete assurde proprio mentre sembrava stesse dando il meglio di sé. Si tratta di peccati di gioventù. Ma non solo di questo. L'Italia non è una squadra da Sei Nazioni. Non ancora, almeno. Questo ricambio generazionale non è un segno di crescita del movimento. Non esiste squadra che a questi livelli mandi allo sbaraglio sul palcoscenico internazionale un numero così alto di ragazzi senza o con pochissimi caps, E tutti assieme. In ogni Nazione che conti il rinnovamento avviene per gradi, con punti di riferimento precisi. E quando bisogna rischiare di più si pesca da club abituati a vincere e alla competizione di alto livello, cosa che nel sistema Italia non è purtroppo possibile. E basta il paragone con la giovane Francia che ieri si è imposta a Dublino 15-13 rimanendo, con il Galles, in corsa per il Grande slam, a far cogliere le differenze.

Se ciò è avvenuto è perché, a dispetto di quanto si dice da tempo, non c'è profondità della rosa italiana. Per anni non ci sono state alternative ai Parisse e agli Zanni, il cui addio è stato a lungo rinviato proprio per questo. E ora quelli che hanno incassato 13 mete in due partite sono i migliori che abbiamo. Non ce ne sono fuori di più forti, altrimenti li chiamerebbero.

Diciamo questo non per gettare la croce sugli azzurri. Anzi c'è della qualità in diversi di loro: Varney e Garbisi hanno giocato una discreta partita. Lamaro promette davvero bene e Ioane, pur non essendo un giovane, ha dimostrato di essere un inserimento efficace. Non è a loro che si può addebitare un presente che non c'è. Se dalle Accademie non escono placcatori, difensori, giocatori sicuri nel gioco al piede è qualcuno della Fir che dovrebbe metterci la faccia e assumersi pubblicamente le responsabilità dopo oltre un decennio di formazione giovanile nelle accademie che forse non sarà fallimentare ma che non è servita a portarci al passo con gli altri. Smith difende questa Nazionale. Ma che altro potrebbe fare il ct? Sono altri (Gavazzi, Ascione ma non solo) che dovrebbero rispondere.

