L'Italia è tra le poche sqaudre a giocare con due mediani di apertura. Gli All Blacks schierano Richie Mo'unga col numero 10 e il più veloce Beauden Barrett dietro, nella zona di pertinenza dell'estremo. Gli inglesi, invece, preferiscono piazzare uno accanto all'altro George Ford, nella posizione classica del dieci, e Owen Farrell, fisicamente più solido, in quella di primo centro. Una scelta analoga a quella adottata da Franco Smith, che ha affidato a Garbisi il posto accanto al mediano di mischia, spostando Canna, che pensa e gioca apertura nelle Zebre, primo centro.

All'inizio si pensava che l'avvento di Garbisi e la scelta del doppio playmaker, avrebbero portato un cambiamento significativo nel gioco dell'Italia, conferendogli complessità (nel senso di varietà e alternanza delle scelte), un po' di imprevedibilità e, di conseguenza, un miglioramento dell'incisività offensiva. Purtroppo, dopo un anno non si può dire che la formula stia funzionando. Anzi, l'effetto della doppia apertura è invisibile. Tanto è vero che con l'ingresso in Nazionale di Ignacio Brex, ci si chiede se l'Italia per essere competitiva non abbia bisogno piuttosto di schierare due centri di ruolo con spiccata attitudine al placcaggio e alla difesa.

Prima di tutto a una coppia di aperture sono necessarie una certa complicità e la messa a punto di automatismi. Ad esempio, a seconda delle situazioni, possono scambiarsi il posto, coordinare i movimenti nelle fasi dinamiche, dividersi i compiti di gestione. C'è poi la fondamentale questione tattica: quando la palla viene trasmessa all'apertura, la difesa è obbligata a salire. Ma se l'apertura usa bene il piede i difensori del triangolo esterno, soprattutto l'ala, dovranno continuare a coprire la profondità, indebolendo così la linea di opposizione, che quindi sarà meglio attaccabile in penetrazione o alla mano. Al contrario se salgono folti e compatti, ci sarà spazio per calciare alle loro spalle. Schierare un altro mediano di apertura nella posizione di primo centro amplifica questa incertezza. Perché quando riceverà il passaggio, gli avversari non sapranno ancora dove e come verrà portato l'attacco ma a quel punto avranno l'obbligo di fare una scelta tra salita e copertura. E l'apertura-centro potrà esplorare la zona più fragile.

Naturalmente per utilizzare questa tattica è necessario alternare le forme di gioco: i calci declinati in tutte le loro varianti (dagli up and under, alle diagonali, ai calcetti a scavalcare), l'esplorazione della lateralità con i passaggi alla mano, oppure l'attacco diretto della linea (la triplice variante teorizzata da René Deleplace, ispiratore di Villepreux).

Nell'Italia purtroppo, finora, non si è visto nulla di tutto ciò. Il gioco al piede è quasi assente e quando viene utilizzato è poco efficace. E nel dire questo va sottolineato che per gioco al piede non si intende solo l'esecuzione del calcio, ma il movimento collettivo che porta una squadra a occupare il campo, recuperare la palla e chiudere le vie di contrattacco. Ma senza questa alternanza l'offensiva azzurra diventa prevedibile, facile da neutralizzare, destinata a dissolversi contro un muro. E del resto, perché una difesa dovrebbe indebolire la prima linea di opposizione per coprire la profondità, se questa non viene mai cercata?

