Antonio Liviero

L'Italia del rugby non vince dal 26 settembre dello scorso anno contro il Canada in Coppa del Mondo. Non batte la Scozia da 9 partite. Nel Sei Nazioni non ne vince una da 5 anni. È complicato in mezzo a questi venti rabbiosi di tempesta riuscire a raddrizzare la barca, specie se l'equipaggio è composto di ragazzi inesperti e si perdono giocatori come Polledri (lesione del legamento del ginocchio destro). Una situazione che il ct azzurro Franco Smith ha ereditato e che sta affrontando con la dedizione meticolosa che gli è riconosciuta dai tempi del Benetton. Come sua abitudine cerca di aguzzare l'ingegno e di fare di necessità virtù. Così fa leva sul fatto che i giovani almeno hanno perso poco, possono essere allenati a livello mentale senza tutte quelle idee autolimitanti che si infilano nella testa di chi troppe volte è uscito sconfitto dal campo. Del resto alternative non ne ha. Questa è la situazione, e Smith non è un venditore di fumo che promette candidature alla vittoria del 6 Nazioni o uscite da un tunnel di cui si vede la luce. Almeno per ora, preferisce tacere, per prudenza e rispetto oltre che per la sua naturale riservatezza. Intanto gli va dato atto che l'Italia, dall'Irlanda alla Scozia, qualche passo avanti ha iniziato a farlo.

Rimane ancora senza risposta, invece, una domanda capitale: vederemo all'opera lo Smith pragmatico di Treviso o lo sperimentatore fino all'azzardo che faceva parte dello staff degli Springboks capaci di perdere a Firenze? Crediamo di più il primo, di cui il rugby italiano ha bisogno, solo che per ora non si vede. Possibile che proprio lui, che ha fatto del maul un cavallo di Troia capace di fare fesse le difese celtiche, sia riluttante a lavorare (sia in attacco che in difesa) un mezzo tattico ormai all'ordine del giorno sotto quasi tutte le latitudini? L'azione della prima meta scozzese di Van der Merwe si è sviluppata da un maul (poi, d'accordo, ci si è messa la nostra difesa naif), la terza e la quarta da un carrettino dirompente. A saperlo ben organizzare, il raggruppamento penetrante è alla portata di molti. Non richiede abilità motorie e di destrezza particolari ma forza, compattezza, ritmo, astuzia. Elementi che, per fortuna, non si trovano solo sulla tavola dei ricchi. E che cementano proprio quello spirito di squadra che sabato si leggeva nei volti degli azzurri ad ogni gesto tecnico ben riuscito, come fosse una meta.

Parlando con i giocatori sappiamo poi che Smith vuole mettere un'enfasi particolare nel gioco al piede. Da questo punto di vista la partita di Violi è sembrata una svolta. Però ci si domanda a cosa serva schierare una doppia apertura (Garbisi e Canna affiancati) se raramente usano i piedi. Basta guardare come giocano Ford e Farrell nell'Inghilterra per capire come dovrebbe funzionare una coppia di aperture 10-12.

Certo c'è stato un tempo in cui il rugby era una lezione di spazi. È stato molto bello. Ma la situazione è cambiata. Prima il combattimento di tigri ha preso il sopravvento, poi il rugby si è calato nella fossa degli orsi. E qui si trova attualmente tra combattimenti aspri, unghiate sanguinosi e partite spesso grigie. Mete come quella finalizzata da Minozzi sono sempre più rare. Siamo certi che Smith ne sta tenendo debitamente conto. Solo che non è sempre facile mettere in pratica i piani di gioco. Nonostante tutto il rugby, per fortuna, resta fatto di uomini, di imprevedibilità e irrazionalità. Si va in campo per fare una cosa e a volte si finisce per farne un'altra. Anche questo un aspetto su cui il ct dovrà lavorare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA