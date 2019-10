CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio LivieroL'Italia chiude in rosso la sua partita più attesa. Ma l'espulsione di Lovotti c'entra fino a un certo punto e non deve diventare un alibi pericoloso in vista degli All Blacks. Così come c'entrano relativamente gli infortuni ai nostri piloni destri che hanno obbligato alle mischie no contest: nei primi tre ingaggi la pressione subita era stata così inquietante da fare quasi sembrare provvidenziali quei due ko.In rosso l'Italia è finita piuttosto in tutti i settori di gioco a dimostrazione di una crescita difficile, comunque...