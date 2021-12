Antonio Liviero

In principio era il football. Rugby e calcio in un solo sport, più simile a una gigantesca mischia che a un gioco con la palla. Dal 1823 presero strade e forme diverse: nel giro di 40 anni da una parte chi usava le mani oltre ai piedi e al combattimento fisico, dall'altra che si limitava ai calci. Spesso si sono orgogliosamente ignorati, o detestati. Anche in Italia dove il rugby ha vissuto la propria minorità mediatica e numerica nei confronti del calcio come una fiera diversità, una eccezione virtuosa fatta di valori e tradizioni, spesso anche di retorica, per giustificare una storia a lungo lontana dalle luci dei riflettori, dai clamori e dagli isterismi dell'Italia pallonara. Siamo pochi, ma buoni, pensava la tribù del rugby. Anzi, siamo la parte migliore del Paese, tanto che nei momenti di crisi politica e civile c'è chi ha proposto ai partiti e alle istituzioni di prendere a modello proprio il rugby. La palla ovale italiana era da poco entrata nel fiabesco mondo del Sei Nazioni, un torneo davvero a parte per la sua magia ma anche per i quattrini che dispensa ai partecipanti, così la Fir è diventata presto la seconda federazione più ricca dopo la Figc. Allora le partite le vinceva, e il rugby era convinto davvero di poter presto sfidare il calcio.

Invece le cose sono andate molto diversamente, e gli investimenti elitari su un vertice stretto (squadre nazionali, accademie e franchigie) anziché sull'allargamento della base dei praticanti, hanno presentato il conto al rugby che nel 6 Nazioni da anni non riesce più a vincere. Così il protocollo d'intesa tra la Federcalcio e la Federugby firmato a Roma dai presidenti Gabriele Gravina e Marzio Innocenti è stato, giustamente, salutato dalla Fir come un passo epocale. Non sappiamo se lo sarà davvero, ma certo si tratta di una mossa strategica dalle prospettive interessanti. In attesa di conoscere le delibere attuative, il pacchetto comprende tra le altre cose il capitolo dell'impiantistica (pensiamo solo al Sud), la condivisione delle metodologie di allenamento e, soprattutto, l'iniziativa congiunta per la promozione dello sport nella scuola. Da tutto ciò il rugby può avere molto da guadagnare. Non solo per allargare la propria base, ma per migliorare certe competenze. Pensiamo al gioco al piede, che investe in particolare i ruoli dei mediani e dei trequarti. Possibile che nel Paese del calcio, il rugby non riesca a tirar fuori un numero sufficiente di atleti che abbiano confidenza e precisione con l'uso delle piote? La Nazionale e i club di alto livello ne stanno soffrendo parecchio. C'è poi il capitolo tesserati: il calcio ne ha 10 volte di più. Può essere che dei ragazzi che si vedono chiusi possano avere invece le caratteristiche adatte per il rugby. O viceversa. Michael Lynagh era una promessa del calcio nazionale e poi a 17 anni scelse il rugby. A calcio hanno giocato tanti rugbisti, a cominciare da Maci Battaglini e Romolo Camuffo. Una simbiosi coltivata molti anni dopo anche da sir Clive Woodward coach dell'Inghilterra campione del mondo. E del resto alla Coppa del 2007 in Francia, gli All Blacks non diedero forse la rivincita al Portogallo con una partita di calcio improvvisata al termine degli 80 minuti?

Il massimo sarebbe far alternare ai ragazzi la pratica dei due sport, e magari aggiungerne qualche altro, per sviluppare le capacità coordinative, insomma per costruire i talenti.

