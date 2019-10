CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonio LivieroImpressioni sparse sui quarti di finale della Coppa del Mondo. Gli ultimi 20' di Galles-Francia (20-19) sono stati enormi. I Blues in inferiorità numerica per l'espulsione di Vahaamahina, e ai limiti della resistenza umana, facevano dubitare i gallesi che apparivano febbrili, incapaci di controllare le emozioni e i gesti tecnici, quasi latini nel temperamento. Con l'uomo in più gli stava sfuggendo il bottino, non riuscivano a trovare il varco nella muraglia blu organizzata, applicata, che si muoveva con una sincronia magica....