Antonio LivieroIl Leinster si conferma campione del Pro14 (18-15) per il secondo anno consecutivo e per la sesta volta nella storia (4 successi gli Ospreys, 3 il Munster). Non era un trionfo scontato. I Dubliners giocavano in casa dei Warriors, in uno stadio, il Celtic Park, caldissimo, che li ha sospinti in maniera commovente. Inoltre la squadra di Leo Cullen era reduce dalle fatiche e dalla bruciante delusione della finale di Champions contro Saracens. E le tossine rischiavano di minare testa e gambe.In effetti il primo tempo, dominato dal...