Antonio LivieroIl derby di sabato tra Benetton e Zebre chiuderà l'ottava stagione delle franchigie italiane nel Pro14, ex Celtic League. Per i trevigiani sarà una sfida priva di significati di classifica, mentre gli emiliani giocano per evitare l'ultimo posto nel girone, questione d'onore visto che non ci sono retrocessioni. Da ottobre dunque entrambe le italiane, salvo complicati ripescaggi nelle pieghe di un regolamento poco chiaro, disputeranno la Challenge Cup, coppa più adatta al loro livello anche se non si possono non ricordare i...