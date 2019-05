CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio LivieroIl Benetton vince, ma l'Italia perde. Contraddizione? Solo in parte. Non c'è, infatti, un automatismo per il quale se vanno forte i club, le nazionali debbano seguire per forza di cose a ruota. Anche perché i livelli sono diversi. Però una franchigia che vince in Europa può aiutare parecchio. Poter schierare in maglia azzurra giocatori con esperienza e mentalità vincente è fondamentale. Sembra che in Italia se ne sia finalmente capita l'importanza, dopo anni in cui l'idea dominante in Fir era, invece, quella della...