CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonio Liviero Il Benetton tiene alte le sorti del rugby italiano. Ci voleva in tempi di magra cronica della Nazionale e di un campionato impoverito di contenuti tecnici e uscito dai radar dei grandi media. Insomma, c'è vita nel pianeta ovale tricolore. E al di là della prima qualificazione di una italiana ai playoff dell'ex torneo celtico va sottolineato anche il ritorno per merito sportivo in Champions Cup. Un dato molto importante per almeno un paio di buoni motivi. Primo: la principale coppa europea è il vero barometro che misura la...