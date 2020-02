Antonio Liviero

I fiori di Scozia hanno più di qualche spina e non da oggi. La squadra di Greg Townsend viene da un Mondiale deludente che l'ha vista mancare la qualificazione. E nelle prime due partite del Torneo ha rimediato due sconfitte su due, come l'Italia. Le similitudini con gli azzurri non si fermano qui. Hanno scarsa profondità della rosa che si traduce in una mancanza generale di potenza, specie in prima linea e tra i ball carrier. Aspetto quest'ultimo che limita parecchio il gioco offensivo voluto dal ct (confermato dopo il Mondiale) fatto di un impasto di velocità, entusiasmo e cuore. Però non avendo la potenza per stringere le difese con le penetrazioni sull'asse frontale, ha fatto spesso ricorso alle sequenze alla mano largo-largo che nel tempo hanno dimostrato di essere scarsamente efficaci: tante azioni tergicristallo, pochi risultati. Non è un caso se gli highlander che pur contano su talenti del calibro di Hogg e di Johnson (il centro viene da due ottime partite) sono l'unica squadra del Sei Nazioni a non essere riuscita a segnare neppure un meta in due partite, anche se c'è del caso in questo dato, vista l'incredibile ingenuità proprio di Hogg che nell'esordio contro l'Irlanda si è lasciato sfuggire l'ovale a marcatura fatta, proprio come accadde a Roma a un altro campione, l'ala francese Dominici nel 2004. Ma al di là di questa papera resta il fatto che a Dublino la Scozia ha costruito cinque occasioni da meta senza concretizzarne alcuna e anche contro l'Inghilterra, nella gara successiva, sono fioccati gli errori, con l'attenuante delle condizioni climatiche proibitive che imperversavano su Murrayfield.

Inoltre l'ambiente interno alla nazionale non è dei più sereni. Il caso Russell lo dimostra chiaramente. Il mediano di apertura è stato escluso dal gruppo per averne violato il codice di comportamento. Si è parlato di una uscita notturna fino alle ore piccole e di qualche bicchiere di troppo la domenica precedente alla sfida con l'Irlanda. Ma quel che è peggio è che il giocatore si è poi sfogato rilasciando una velenosa intervista al Sunday Times, in cui non solo respinge gli addebiti, ma racconta di un rapporto mai nato con il ct, accusato di essere freddo e distaccato: «Sono 8 anni che mi allena tra club e nazionale e ancora non lo conosco davvero. Abbiamo spesso litigato. Non mi piace l'ambiente che si respira in nazionale». E avanti così. Il ct hai risposto con un comunicato ufficiale sul sito internet della federazione. Insomma sono volati gli stracci. E quel che è peggio è che il ct non sembra avere il sostegno dei leader della squadra, tanto che non è passato inosservato un tweet di sostegno a Russel da parte di Maitland. In un gruppo che ha perso giocatori carismatici come Laidlaw e Barclay per ritiro dall'attività e ora Jonny Gray per infortunio, il caso Russell rischia di essere destabilizzante. Anche perché Townsend stenta a costruire il gioco attorno al pur promettente figlio d'arte Adam Hastings.

Insomma, l'Italia se ha qualche chance si spezzare la catena dolorosissima di 24 sconfitte di fila nel Sei Nazioni, ce l'ha sabato prossimo. Comunque, sarà un compito molto difficile perché la Scozia, nonostante tutto, resta più forte degli azzurri. La difesa del Cardo, affidata a Steve Tandy (ex Ospreys) è la migliore del Torneo in fatto di mete subite, due come l'Irlanda, e ha strappato il bonus difensivo in entrambe le partite perdendo di stretta misura. A Dublino ha rischiato di vincere, con l'Inghilterra allo scoccare dell'ora di gioco il punteggio era di 3-3. E ciò dimostrando carattere e una tenuta atletica di livello. Prestazioni superiori a quelle dell'Italia che ha la peggiore difesa (10 mete incassate) e non è mai stata in partita a Cardiff come a Parigi.

