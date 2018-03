CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio LivieroGli spregevoli irlandesi, come li aveva incautamente definiti il coach dell'Inghilterra Eddie Jones, hanno calpestato il giardino della Rosa conquistando il terzo grande slam della loro storia dopo quelli del 1948 e del 2009. Le abbondanti nevicate e il ghiaccio hanno consigliato di rinviare i festeggiamenti nell'isola del Trifoglio ma non è un problema. Eventi come questi richiedono celebrazioni più lunghe di una notte e poi la squadra di Joe Schmidt, col suo gioco super strutturato, l'efficacia nei punti d'incontro e un...