Antonio Liviero

Gli inglesi non scherzano mai quando si tratta di una cosa importante come... una scommessa. Sarà per questo che da un po' di tempo stanno prendendo sul serio i rugbisti italiani. È nella Gallagher Premiership che si concentra attualmente il drappello più folto di azzurri all'estero: Minozzi a Coventry con le Wasps, Campagnaro agli Harlequins, mentre Fuser si è spinto a Nord per un posto fisso nel Newcastle, rivelazione di questo avvio di campionato. A Gloucester invece si è creata una sorta di enclave di eleggibili: da Braley, ora al Benetton, a Polledri e Varney. Ma non sono tutte rose. Infortunato Jake Polledri, ancora in fase di recupero Michele Campagnaro dopo il grave infortunio del gennaio 2020, da un mese sono scomparsi dai radar anche Matteo Minozzi e Stephen Varney. Dopo i test autunnali l'estremo padovano ha giocato solo spiccioli di partita contro Falcons, Dragons e Montpellier. Durante le feste natalizie è rientrato in Italia per un paio di settimane di rigenerazione in seguito alle intense fatiche dei mesi scorsi tra club e Nazionale. Sarebbe dovuto rientrare in Champions ma l'annullamento degli ultimi due turni a causa del Covid gli ha impedito di fare minutaggio. Diverso il discorso per Varney che a 20 anni non ancora compiuti, nonostante il folgorante finale dello scorso campionato, è considerato ancora poco più di una promessa dall'head coach George Skivington e in rosa ha davanti mediani di mischia più esperti come Joe Simpson. A conti fatti chi sta andando meglio è Marco Fuser, che dopo essere finito ai margini della Nazionale si sta rilanciando a Newcastle. Sempre titolare in Premier, dove i Falcons sono secondi a due soli punti dalla vetta. Un rendimento che ha riportato il suo nome sul taccuino del ct azzurro rimettendolo in corsa per le convocazioni.

Ma all'Inghilterra si guarda anche per rinforzare una squadra con profondità della rosa e qualità media insufficienti a fronteggiare gli infortuni, sempre più frequenti nel rugby di oggi, e a reggere il confronto con le altre squadre del 6 Nazioni. Per questo sono stati presi contatti con il ventitreenne ala-secondo centro delle Wasps Paolo Odogwu, padre italo-nigeriano, giocatore finito sotto i riflettori dei media per un avvio di stagione strepitoso: già 5 mete in Premiership, uomo del match nell'ultima vittoriosa trasferta a Bath dove ha firmato una doppietta e ha fatto segnare una meta a Cruse con un contrattacco esplosivo dai propri 22 metri che ha bruciato 6 avversari. Quasi 100 chili distribuiti su 175 centimetri, veloce, potente, dotato di destrezza, potrebbe essere convocato già per il 6 Nazioni. L'Italia attende una sua risposta, ma la celebrità di cui sta godendo lo spinge a considerare anche l'ipotesi di una convocazione con l'Inghilterra (molto difficile però, vista l'enorme qualità della concorrenza). Ma non c'è solo lui tra gli eleggibili. Nelle ultime settimane è salito alla ribalta anche Louis Lynagh estremo-ala, classe 2000, degli Harlequins, figlio del campione del mondo australiano ed ex mediano di apertura del Benetton Michael. Louis, recentemente titolare contro Bristol e London Irish, è nato a Treviso e ha la madre italiana. È dunque potenzialmente convocabile. Con lui, Minozzi, Odogwu, Campagnaro, Varney dalla Premiership potrebbe presto arrivare quasi l'intera linea di trequarti azzurra. Un sollievo per il ct Smith. Ma anche uno spunto di riflessione importante per il futuro consiglio federale.

