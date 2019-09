CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonio LivieroGli All Blacks non hanno mai la pancia piena. Dopo due Coppe del mondo consecutive sono decisi a mettere le mani sulla terza, anche per vendicare con gli interessi un lungo digiuno durato dal 1987 al 2011. Il problema è il venire meno di qualche certezza. Restano di sicuro la squadra migliore, persino la più bella. Ma non sono imbattibili. Anzi, troppe squadre si sono mostrate in condizione di farlo. Sudafrica, Irlanda e Australia ci sono riuscite, Inghilterra e Argentina ci sono andate vicine. E siccome in un Mondiale (i kiwi...