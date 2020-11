Antonio Liviero

Fa molto male la sconfitta dei ragazzi italiani contro quelli francesi (36-5). La partita di Parigi aveva il sapore di un ritorno al futuro. Una specie di macchina del tempo, un viaggio su quello che verrà. Perché a questo si prestava il confronto tra una squadra azzurra ringiovanita bruscamente in seguito a un cambio generazionale troppo a lungo rinviato, e una Francia abborracciata in tre giorni, imbottita di esordienti o comunque di giocatori di scarsissima esperienza internazionale. Proprio per questo la sconfitta appare più frustrante delle altre e assume il tono di un giudizio senza appello sull'operato tecnico nell'ultimo decennio.

Ad aumentare lo scoramento c'è il fatto che stavolta l'Italia ha avuto (nel primo tempo e, brevemente, in avvio di ripresa) un possesso non episodico tale da consentirle, teoricamente, di impostare il gioco. Risultato: nebbia fitta. Calci tattici sconclusionati, privi di precisione, timing, organizzazione. Giocare al piede non è sbarazzarsi del pallone, restituirlo all'avversario per subirne il contrattacco. Ma privarsene momentaneamente per recuperarlo subito dopo in una posizione di campo migliore. È un gesto collettivo che richiede sincronia con la salita della linea di opposizione, pressione strutturata. E beninteso un minimo di fosforo. Certo l'Italia ci ha provato, ma come avrebbe detto Julien Saby la scelta era giusta, l'esecuzione sbagliata. Del resto si è avuta la riprova che gli azzurri palla in mano non avanzano, anzi spesso indietreggiano. Ci si domanda allora come dovrebbero organizzare il necessario avanzamento per segnare.

Premesso che gioco al piede, in penetrazione e alla mano dovrebbero andare a braccetto, in un sistema generale di alternanza, con l'obiettivo di creare incertezza alla difesa, ci sono due tradizionali filoni tattici: quello che enfatizza la trilogia classica conquista-gioco al piede-difesa; e quello delle famose 2C, conquista e conservazione, basato sul dominio delle ruck e sul possesso.

Entrambi partono dalla conquista: mischie ordinate e touche. Gli azzurri finora stanno esprimendo un discreto rendimento in questi settori. Ma potrebbero fare meglio? Potrebbere essere dominanti? Non si tratta solo di conquistare palloni puliti e qualche punizione. Ma di usurare l'avversario riducendone le energie disponibili sia per la difesa che per l'attacco. Ci si domanda allora come mai Ferrari, che pur abbiamo visto mettere in crisi le prime linee più forti d'Europa, sia scivolato in un misterioso cono d'ombra e parta dalla panchina. Bisognerbbe fare qualcosa per riportarlo al livello migliore, anche perché il rinnovamento dei primi cinque del pacchetto è stato decisamente troppo radicale e veloce. Non dimentichiamo che spesso la mischia, ai tempi di Castrogiovanni, era l'unica base sulla quale ancorare il gioco. E che il Sudafrica grazie alla mischia ordinata ha vinto il Mondiale. A ciò si potrebbe aggiungere un lavoro pianificato sul maul, che tutti usano meglio di noi. Tra piede e conservazione è dura, ma meglio forse il piede, nonostante tutto. Non è facile, ma va meglio per squadre che devono gestire un gap fisico e atletico e che non hanno grandi cilindrate per portare avanti la palla. È in arrivo Monty Ioane, d'accordo. Ma il problema non è il singolo giocatore. È collettivo. E non è certo risolvibile per la sfida di sabato a Llanelli con il Galles (in gioco il quinto posto) di Nations Cup. La finale sarà tra Inghilterra e la stessa Francia che ha battuto gli azzurri. Intanto ieri Irlanda-Georgia 23-10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA