Antonio Liviero

Fa freddo ed è sempre cortissima la coperta dell'Italia. Nella delusione di Parigi era stata sottolineata almeno la solida prova nelle fasi statiche. Come non detto: sabato a Llanelli sia la mischia ordinata che la touche hanno scricchiolato contro un Galles mai visto così in disarmo. Sembra che i Dragoni rossi con il passaggio dalla gestione Gatland-Edwards a quella di Pivac abbiamo smarrito completamente carattere, intensità, ritmo, difesa. Per loro fortuna quando hanno provato ad accelerare si sono trovati di fronte un'opposizione quasi inerme. Non è questione solo di quante mete l'Italia ha preso e di quante ne ha evitate, ma di come non ha difeso né placcato nelle circostanze che hanno deciso la partita.

Abbiamo già avuto modo di riflettere sulla necessità del ct Smith di individuare con chiarezza un percorso tattico semplice, di tracciare una direzione che tenga conto dei limiti attuali del gruppo azzurro, e di seguirla in modo chiaro. E ci sono pochi dubbi sul fatto che questa linea debba essere improntata, per ora, al pragmatismo e a un gioco il meno usurante possibile. Da questo punto di vista la prima meta italiana a Llanelli ne è stata un felice esempio: una penaltouche trasformata in un maul avanzante, un assist al piede ben calibrato da Canna per Zanon. Una meta a zero impatti, senza eccessivo dispendio di energie.

Tuttavia quello che di più preoccupante emerge dai test autunnali dell'Italia si colloca a monte di ogni considerazione sul gioco. Un'emergenza riguarda, appunto, la difesa. Ed è preoccupante il fatto che le franchigie di Pro14 incontrino difficoltà simili. L'altra è il fitness, lacuna sulla quale insistiamo da tempo. Perché periodicamente riaffiora la squadra che va in affanno appena si alzano i giri del motore. Regge un tempo o cede nell'ultimo quarto di partita. Questi erano problemi di trent'anni fa, quando c'era il dilettantismo. Dire preparazione atletica significa dire lucidità tattica, precisione di esecuzione, disciplina. Ad esempio, imporre la pressione negli impatti, oltre la linea del vantaggio, riduce la fallosità e spinge, gli avversari a concedere punizioni. Così come la precisione delle linee di corsa e di sostegno è fondamentale nelle fasi dinamiche. Ma oggi l'Italia ha difficoltà ad alzare il rigore tattico rispetto al Pro14 e a mettere i giocatori in modalità test-match. Il fitness condiziona tutto ciò e molto altro. La federazione qualche anno fa ha fatto uno sforzo in questa direzione, e sicuramente la preparazione atletica dell'Italia è molto buona. Ma evidentemente non quanto basta per vincere nel 6 Nazioni, dove l'aggiornamento del know-how è continuo e ad altissimo livello. Dove non conta essere bravi, ma essere i migliori. E la differenza tra bravi e migliori è la stessa che passa tra battere il Canada e l'Inghilterra. Lo stesso discorso vale per la difesa. Guardiamo cosa ha comportato il passaggio del tecnico Shaun Edwards dal Galles alla Francia: i Dragoni rossi ora prendono mete imbarazzanti dall'Italia mentre un gruppo di Galletti debuttanti, che si conosce da appena due settimane, rischia di sconfiggere l'Inghilterra in finale di Nations Cup.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA