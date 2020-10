Antonio Liviero

È partita la stagione. Poco entusiasmo in giro, non solo per gli spalti vuoti ma anche per la grande incertezza: i contagi crescono e ipotizzare nuovi stop non è campato in aria. Si è detto da più parti che la quarantena ha avuto per molti due facce: quella dura dell'isolamento, ma anche quella della riflessione e del rinnovamento profondo. Qualcuno, ostentando ottimismo, ha azzardato: Torneremo come prima. Al che nel rugby, ammettiamolo, abbiamo tutti incrociato le dita. Speremo de no veniva da dire parafarasando el Paron Rocco, uomo di calcio dalla cui filosofia pratica farebbe bene ad ispirarsi il rugby italiano. Del resto cosa ha fatto l'Ulster, all'esordio, per mettere al sicuro una partita scivolosa come quella col Benetton? Ha adottato uno spirito pratico e utilitaristico. Ha usato il maul, senza sciocchi pudori. Lo stesso aveva fatto l'Exeter nelle semifinali di Champions per eliminare lo Stade Toulousain, simbolo del rugby di passaggi (un tempo si diceva gioco di mano, gioco tolosano). Palla al caldo e avanzare è un principio che sabato ha aiutato il Benetton stesso a stare in partita con il Leinster. Speriamo che il ct Franco Smith, memore anche dei trascorsi in terra trevigiana, ne sappia trarre qualche giovamento. Del resto tra le tante definizioni del rugby, quella di sport di intelligenza viene tra le prime nella scala delle priorità.

Comunque, tornando alla pandemia e al come sarà il rugby italiano c'è da sperare che qualcosa cambi, al vertice come alla base ben sapendo che pur distinte le due aree sono interconnesse. Prendiamo il reclutamento. Una base sempre più larga è una precondizione essenziale per migliorare la qualità del vertice. Ma i risultati del vertice sono determinanti per l'ampliamento della base. Perché il primo fondamentale reclutamento lo fanno i campioni e nel rugby, che è sport collettivo per antonomasia, le squadre forti. Così bisognerebbe decidere, dopo 10 anni di Pro12-14, come rendere le nostre franchigie più competitive in Europa, perché è chiaro (i risultati lo dimostrano) che intervenire sugli automatismi di reparto e sul minutaggio non basta alla Nazionale. Ci vuole una mentalità vincente, e quella te la fai vincendo. Servono risorse aggiuntive (sponsor, pubblico, diritti tv). Ad esempio la richiesta del Petrarca di impegnarsi economicamente per dare vita a una franchigia è ancora in attesa di risposte. Che facciamo?

All'Italia poi manca il traino di un campionato nazionale tecnicamente credibile capace di attirare interesse. Specie se la Nazionale vince pochissimo anche per limiti strutturali. Gli appassionati che non abitano in Veneto e in Emilia, che offerta hanno al di fuori del Sei Nazioni e dei test-match autunnali? L'Italia sconta dolorosamente l'assenza di una competizione domestica in cui giochino i campioni e che offra spettacolo, essendo l'attuale Top10 declassato a torneo dilettantistico per svezzare i giovani. Nella scorsa stagione non ha assegnato il titolo a causa del Covid, in quella attuale non è detto che vi riesca sempre per effetto della pandemia, ma non solo. C'è di mezzo anche il calendario:con i contagi che crescono perché non iniziare subito rinviando a dopo la Coppa Italia? Non assegnare lo scudetto per due anni di fila sarebbe un colpo durissimo per l'immagine dei club e del torneo. In ogni caso, il campionato così com'è non è trainante. Un'anomalia evidente in un paese di 60 milioni di abitanti, un'anomalia che gli altri sport non hanno.

