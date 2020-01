Antonio Liviero

Dire che l'Italia debba ancorarsi ai fondamentali e sviluppare un rugby semplice non significa azzerare la complessità del gioco. Una certa capacità di trasformare le forme d'attacco, di alternare gli assi e di dare un po' di volume alla manovra è indispensabile per essere meno prevedibili e più efficaci.

La Coppa del Mondo in Giappone ci ha consegnato un quadro tattico ben delineato. Se da un lato ha sancito il dominio della rush defence, del gioco al piede e del pressing, dall'altro ha detto che gli antidoti più interessanti passano dal doppio mediano di apertura. Inghilterra e Nuova Zelanda hanno utilizzato la formula in modo sistematico, mentre Australia e Francia vi ricorrono saltuariamente.

Schierare due aperture vicine, di cui una nella posizione di primo centro, non è una novità assoluta. Negli anni Settanta i coach più avveduti parlavano di metodo neozelandese dei cinque ottavi. E Carwyn James a Rovigo utilizzava ad esempio Stefano Bettarello all'apertura con Loredano Zuin al suo fianco. L'Inghilterra di Eddie Jones ha sistematicamente utilizzato la coppia Ford-Farrell, entrambi abituati a giocare col numero dieci nel loro club. I vantaggi dei due playmaker si fanno sentire sul piano organizzativo. Consente sempre di avere un leader del gioco alla testa della linea d'attacco quando l'altro è assorbito in un raggruppamento. Se invece sono fianco a fianco possono moltiplicare le opzioni tattiche a cominciare dal gioco al piede e mettere nel dubbio la rush defence, specie ali ed estremo. Quando Ford passa a Farrell, l'ala avversaria sul lato aperto non può salire. Se lo fa è a suo rischio perché sguarnisce la zona alle sue spalle dove Farrell può arrivare con un calcio tagliente. Ma se non sale si liberano spazi per il gioco alla mano. Così è meno complicato attaccare, anche per chi non ha frecce del calibro di Daly, May e Watson. Jones ha costruito molto attorno all'asse 10-12 per aumentare le soluzioni offensive. Ha messo un mediano di mischia dai piedi buoni, come Youngs, che moltiplica la pressione sulla difesa. All'esterno della ruck piazza un blocco di esche, spesso con Billy Vunipola e Tuilagi, i loro migliori ball carrier, e dietro schiera i velocisti, sulla seconda linea d'attacco. Indovinare l'opzione che sceglieranno è sempre un bel grattacapo. Ford e Farrell, che spesso si scambiano posizione a seconda delle caratteristiche richieste dalla giocata, sono poi maestri nel ritardare i tempi, amplificando l'incertezza difensiva.

La Nuova Zalenda ha invece scelto una soluzione innovativa. La seconda apertura, Beauden Barrett, l'ha fatta arretrare in posizione di estremo esaltando le sue doti di ricezione e velocità, mettendolo alla testa di una linea di quattro giocatori pronti a lanciare contrattacchi devastanti. Barrett spesso sale rapidamente affiancando il numero 10 Mo'unga e riproponendo così i vantaggi tipici dello schema classico. Sugli sviluppi delle ruck centrali si schierano sempre su due linee d'attacco, una per lato, e ciò crea il massimo di imprevedibilità alla difesa spezzate in due.

E L'Italia in tutto questo? Pur nella scarsità di trequarti sopra la media in fatto di velocità, può in questa fase disporre di diverse aperture o comunque di giocatori che si sono formati o hanno giocato non episodicamente in quel ruolo. Ad Allan e Canna si aggiungono infatti Padovani e (da ieri) Rizzi. Mentre Hayward e Minozzi sono estremi con esperienze significative con la maglia numero dieci. Tutti dotati di capacità di lettura di gioco e piede. Sta a Smith e allo staff azzurro individuare le soluzioni che rendano meno prevedibile il gioco.

