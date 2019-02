CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio Liviero Diciannove sconfitte consecutive sono un record nel 6 Nazioni. Ma se diciamo che negli ultimi 5 Tornei l'Italia ha vinto una sola partita e che in vent'anni i successi sono stati 12 di cui 7 con i soliti scozzesi, non è che il quadro migliori di molto. Vent'anni sono un bel pezzo di storia. E la crisi viene da lontano. È legata a un modello verticistico che ha indebolito la base prettamente regionale su cui era radicato il rugby alle soglie del 2000 senza riuscire però a trasformarlo in uno sport nazionale.In questo...