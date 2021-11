Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Antonio LivieroDelle sconfitte, specie se pesanti, non bisogna mai accontentarsi. Però nel pur pesante ko dell'Italia contro gli All Blacks si intravede la promessa di qualcosa di nuovo, si spera non effimera. L'atteggiamento della squadra in primis: determinata, convinta, più concreta, meglio focalizzaa sul piano di gioco e in grado così di attuarlo per lunghi tratti. Una difesa dignitosamente orchestrata. E poi il buonsenso delle scelte...