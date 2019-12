Antonio Liviero

Dal derby di Parma poche notizie confortanti per il neo ct Franco Smith. Le condizioni del terreno non hanno consentito apprezzamenti tecnici particolari. E comunque i migliori sono stati gli stranieri, da Duvenage e Keatley. In particolare il sudafricano: un nove e mezzo più che un nove, capace di guidare con personalità il gioco e di usare in modo efficace il piede. Violi, purtroppo, non è stato al suo livello, al di là degli errori balistici. E questo dispiace perché il recupero del mediano di mischia delle Zebre dopo l'infortunio è una delle scommesse più importanti per lo staff azzurro.

Dal fango del Lanfranchi sono sbocciati solo les fleurs du maul come dicono i francesi parafrasando la celebre raccolta lirica di Charles Baudelaire. E l'accostamento tra male e maul è più che mai calzante. Il raggruppamento palla in mano è stato considerato, spesso a torto, come la peste del rugby spettacolo. Una fase di gioco antiestetica e anacronistica. Un rugby da trogloditi. Il contrario del gioco alla mano, dello stile champagne. Non c'è dubbio che in passato qualcuno ha esagerato con i carrettini a ripetizione. Ma si è anche esagerato in senso opposto, nel condannare dogmaticamente una delle fasi simbolo del gioco, che richiedono una esecuzione corale a regola d'arte per essere efficaci. Organizzazione, strategia ma anche senso del ritmo: quanti raggruppamenti avanzanti abbiamo visto sfaldarsi sulla spinta di una velocità eccessiva? Il maul è quasi sempre lento, continuo e inesorabile. Dalla testuggine del Bordeaux Beglais alla gira della Sanson Rovigo la storia è piena di pagine leggendarie scritte dalle mischie palla in mano. Che di recente si sono riprese i loro diritti di fronte alla difficoltà poste da difese sempre più folte ed ermetiche: per segnare (quasi sempre da touche) ma anche per avanzare e creare spazi da sfruttare in una fase successiva. C'è stato un periodo in cui erano diventate inarrestabili. Poi la possibilità di infiltrare difensori tra le maglie avversarie ne ha reso più incerti gli esiti.

Le due mete di maul realizzate a Parma, per quanto suggerite dalle condizioni del terreno che non consentiva molto altro, non sono però lontane dai maul che si sono visti nella Coppa del Mondo in Giappone. Il ragguppamento penetrante è una realtà e una scelta in un rugby fatto sempre più di branchi di rinoceronti lanciati furiosamente nell'asse dei pali. Una dimensione fisica dirompente dove conquista di ferro, gioco al piede chirurgico e difesa-pressione asfissiante sono i tre cardini della trilogia classica. Più il maul. Tutto qui? No, per fortuna. Ma i riferimenti principali oggi sono questi. Il talento è presente, però senza duro lavoro, senza un'adeguata preparazione atletica è poca roba. E la preparazione atletica è sempre più fondamentale per fare la differenza.

Smith sembra avere le idee chiare su ciò che serve. A margine del derby, al di là delle frasi di circostanza, ha parlato di centralità della mischia e di un duro lavoro da fare. Purtroppo non ha a disposizione 50 giocatori di livello tecnico mondiale per pensare a soluzioni d'attacco complesse. Per lui, e per chi eventualmente verrà dopo, le fasi di combattimento collettivo, come il maul, sembrano essere più che altro una necessità prima ancora che una scelta.

