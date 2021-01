Antonio Liviero

Da tempo il gioco al piede ha ripreso i suoi diritti nel rugby. Basta guardare la partita di inizio gennaio tra Leicester e Bath (36-31). Protagonista assoluto George Ford, mediano di apertura delle Tigers, squadra che per cultura rugbistica, tradizione di gioco, titoli e pubblico sta alla Premiership inglese come il Rovigo al Top 10. Il Leicester affrontava una squadra che è la sua antitesi, una specie di Treviso old style: movimento, passaggi in serie, trequarti elettrici e creativi, due linee d'attacco costantemente schierate. E a Welford Road il Bath era partito alla grande: ispirato e concreto allo stesso tempo e con un parziale di 0-14 dopo 20 minuti. Ma ancorato al gioco al piede del suo numero dieci, il Leicester è riuscito a ribaltare il risultato. Ford, piazzandosi un po' prima della sua linea dei 10 metri, ha cominciato a sparare tra le nuvole una serie di palloni che non scendevano più. Si potevano contare i secondi: due, tre, quattro e ancora non atterrava. Watson, che non è l'ultimo arrivato, si piazzava in ricezione. Ma, cosa incredibile, quando stava per arrivare, l'ovale immancabilmente cambiava traiettoria, scartava all'indietro e l'estremo finiva per abbrancare l'aria. L'ovale schizzava sull'erba e in men che non si dica era preda delle Tigri che arrivano puntuali, organizzate per recuperare il possesso o comunque per occupare il campo chiudendo ogni via di contrattacco alle velocissime gazzelle di Bath. In questo modo Ford ho tolto dai guai la sua squadra consentendo avanzamenti significativi, evitando l'usura delle lunghe sequenze costruite sulle ruck e risparmiando energie.

Al 42' uno di questi petardi spioventi è stato direttamente catturato dall'estremo Stewart, in anticipo, su Watson e la palla è stata poi indirizzata all'esterno per la meta di Wells. Dieci minuti dopo un up and under dalla linea dei 10 metri ha fruttato, grazie alla pressione, una touche nell'area dei22 del Bath. E così al 68' e poi al 73' e ancora al 78' il destro a pendolo dell'apertura dell'Inghilterra, ritmico ed elastico, lanciato sopra la cintola, verso il cielo, con un movimento simile a un colpo di kick-boxing ha fatto ammattire Watson con palloni velenosi.

Le sue bombe hanno sorpreso gli osservatori. La stampa inglese si è chiesta se potessero essere clonate da altre squadre per avanzare con altri mezzi in un rugby soffocato dalle difese. L'ex ct John Callard, esperto di gioco al piede, che ha allenato Ford da ragazzino, si è pronunciato per il no. «Quel gioco è tagliato su misura per Ford, per il suo talento unico - ha detto Callard-, richiede molto allenamento e comporta rischi che nel rugby di oggi nessuno vuole più correre».

I rischi a cui alludeva sono il ritardo della pressione, gli errori di precisione, le possibilità di contrattacco offerte agli avversari. Resta il fatto, al di là della biomeccanica particolare di Ford, che chiunque abbia in squadra piedi buoni e pensanti, e magari manchi di altri mezzi offensivi, può trarre un enorme giovamento da questa forma di gioco, anche se al costo di un duro lavoro e di profonde competenze tecnico-tattiche. Bisogna però uscire da alcuni stereotipi: a cominciare da quello che il gioco al piede non sia elegante e spettacolare (lo è invece moltissimo come insegna la storia del rugby, compreso quello italiano), per finire con quello che non considera i vantaggi rispetto ai rischi, pur ben calcolati e limitati al massimo.

