Antonio LivieroDa Edimburgo soffia un vento gelido. Diciotto ko di fila, un record. Non poteva iniziare peggio un Sei Nazioni complicatissimo per l'Italia che sarà costretta a vivere alla giornata contro avversari cresciuti più di lei e nettamente più forti, nella speranza che qualcuno inciampi in una prova insieme distratta e sfortunata. Non bisogna guardare alle tre mete fatte negli ultimi 10'. Certo, se fosse arrivata la quarta, gli azzurri avrebbero chiuso con due punti di bonus, sarebbero quarti in classifica e avremmo sentito suonare...