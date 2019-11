CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonio LivieroConquista, piede, difesa in pressione. Al momento dei bilanci sul gioco è la trilogia classica ad uscire trionfante dalla Coppa del Mondo in Giappone. Mentre le lunghe sequenze hanno visto, di riflesso, ridurre la loro incidenza. E le azioni di evitamento sono state ammirate soprattutto per l'abilità dei singoli (vedi i sudafricani Mapimpi e Kolbe) più che per il movimento corale. Una conferma di quanto era in atto almeno da un paio di stagioni.La difficoltà (prima di tutto regolamentare) di concentrare i giocatori su una...