Antonio Liviero Com'è difficile per i latini essere freddi. Ne parlavamo qualche giorno fa con Tommaso Allan. L'emotività è sempre in agguato, spinge ad errori, a seguire l'impeto, ad isolarsi in certi momenti, a fare la scelta sbagliata. L'istinto non sempre si sottomette alla ragione. Specie quando aumenta la stanchezza. Il Benetton ha buttato anche in questa stagione molte occasioni a causa di un deficit di concretezza. E il derby di sabato, vinto dalle Zebre, ha detto che i Leoni sono stati in grado di raccogliere molto meno di quanto...