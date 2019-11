CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio Liviero Bentornato Franco Smith. E un mondo di auguri sinceri. Non è il suo compleanno, ma di auguri ne ha molto bisogno il tecnico sudafricano che da responsabile dell'attacco azzurro si è trovato all'improvviso in mano lo scettro di capo allenatore. Incarico pieno di rischi quello del traghettatore. Anche per i traghettati. Questo va detto subito, nell'interesse di tutti. L'Italia sarà l'unica squadra a trovarsi nella non invidiabile situazione di affrontare il Sei Nazioni con uno staff tecnico provvisorio in attesa che la Fir...