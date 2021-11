Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Antonio LivieroAnche la Francia batte gli All Blacks (40-25) e, dopo la sconfitta dei neozelandesi a Dublino, contribuisce in modo importante a riscrivere la gerarchia del rugby a due anni dalla Coppa del Mondo. Le nazioni europee hanno fatto la voce grossa anche in questo fine settimana. L'Inghilterra, ispirata da un gruppo di ventenni o poco più, dal pilone Bevan Rodd all'apertura Marcus Smith, si è presa una parziale rivincita della...